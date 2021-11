Espumante madeirense Terras do Avô no 'top 4' de Concurso Internacional

Os espumantes Terras do Avô, da família Caldeira, do Seixal, voltam a estar em destaque no Concurso Internacional de espumantes 'Brut Experience'. A quarta edição realizou-se no dia 29 de Outubro, com a presença de produtores portugueses, espanhóis, moldavos, italianos e gregos, e os resultados foram divulgados hoje.

O Concurso Internacional de espumantes Brut Experience 2021 avalia a qualidade de espumantes brutos e brutos naturais do mundo, com várias categorias, distinguindo-os com prémios de Prata, Ouro e Prestígio.

Na categoria mais elevada, o prémio 'Prestígio', na qual foram premiados quatro espumantes, encontramos o Terras do Avô espumante 2015 Filipa 50, que obteve uma classificação de 95,25 pontos em 100.

Já o Terras do Avô espumante 2014 conquistou o prémio 'Ouro', tendo obtido uma classificação de 91 pontos em 100.

Consulte aqui a lista completa dos premiados: