'A Terra Treme' em 116 escolas da Região

Realizou-se, esta sexta-feira (5 de Novembro), pelas 11h05, nas escolas da Região Autónoma da Madeira, um exercício de simulacro de sismo, intitulado 'A Terra Treme', informa a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que dinamizou a acção a nível regional, em conjunto com o Serviço Regional de Protecção Civil.

Esta iniciativa, promovida à escala nacional pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), procura "chamar a atenção para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples, mas que podem salvar vidas, que os cidadãos devem adotar nessa particular situação de risco", salienta a tutela na mesma nota.

Esta actividade está inserida no projecto 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos', que "trabalha as questões de cidadania associadas aos riscos naturais e tecnológicos, e onde os docentes com o cargo de delegados de segurança têm um papel fundamental na promoção de uma crescente cultura de segurança na comunidade escolar", complementa.

Participaram nesta iniciativa 116 escolas da Região, públicas e privadas, num total de 23.280 alunos de vários níveis de ensino. Foram treinados os comportamentos para uma possível situação de sismo, e registados esses momentos com vídeos e fotos.

O exercício teve a duração de 1 minuto, durante o qual os participantes que se encontram dentro dos edifícios executam os três gestos que salvam: "Baixar, proteger e aguardar". Os alunos foram relembrados que numa situação de sismo, caso estejam no exterior – muitos deles encontravam-se no recreio – não devem entrar em edifícios, mas sim procurar um local amplo, seguro, sem risco de queda de estruturas.

"Depois do último abalo sísmico na Região​, este exercício reveste-se de uma importância acrescida, estando os participantes mais sensibilizados e motivados para a sua execução", destaca a Secretaria.

Foi também relembrado pelos técnicos que acompanharam a actividade na EB1/PE Visconde Cacongo [a que se referem as fotos], que muitas zonas do globo são propensas a sismos, e que Portugal é um território com zonas particularmente sensíveis a este risco, nomeadamente a zona de Lisboa – a segunda cidade europeia com o maior risco sísmico – e que "só se poderão salvar vidas se a população estiver sensibilizada e treinada para estes eventos".