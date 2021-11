CMF promove concurso de montras de Natal

A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação do Comércio e Indústria do Funchal, promove o 'Concurso de Montras de Natal 2021', destinado aos estabelecimentos comerciais do Funchal.

Trata-se de uma iniciativa que tem por objectivo incentivar o consumo no comércio local, bem como contribuir para criar um ambiente de 'festa' tão apreciado por residentes e turistas.

As candidaturas decorrem entre os dias 15 de Novembro e 7 de Dezembro e devem ser efectuadas através do preenchimento de formulário próprio, disponível no site oficial do município, onde consta também o regulamento da iniciativa.

Uma vez feita a inscrição, será fornecida à loja aderente, até ao dia 09 de Dezembro, um autocolante promocional da iniciativa, cuja colocação é da responsabilidade do lojista, devendo, ainda, ser enviado uma foto, até às 17 horas de 10 de Dezembro, para o e-mail - [email protected] -, para posterior divulgação das lojas aderentes nos canais de comunicação oficias da CMF.

Os estabelecimentos comerciais aderentes deverão manter as decorações de Natal expostas, pelo menos, entre os dias 9 e 27 de Dezembro.

Aos cinco estabelecimentos melhor classificados, serão atribuídos os seguintes prémios:

1.º lugar 1000€;

2.º lugar 800€;

3.º lugar 600€.

4.º lugar 400€.

5.º lugar 200€.

O município sublinha a importância desta iniciativa: "Todas as formas de valorização e promoção do comércio local são bem acolhidas e resultam em impactos positivos na facturação. A cidade funciona como um centro comercial a “Céu aberto”, onde todos estão convidados a fazer as suas compra de Natal".