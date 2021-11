XVII Concurso do Tocar do Búzio com "balanço positivo"

A Casa do Povo de São Roque do Faial organizou, esta quarta-feira, 11 de Novembro, o XVII Concurso do Tocar do Búzio.

Em nota, a Casa do Povo informa que "os objectivos do concurso foram totalmente alcançados e quando assim é o balanço só pode ser positivo".

Com este concurso é pretendido reavivar a tradição de, na véspera de São Martinho, tocar os búzios. O evento foi aberto a todos os interessados, tendo participado uma dezena e meia de concorrentes. Foram atribuídos prémios às categorias de Homem, Mulher e Criança de acordo com a pontuação nas seguintes provas: toque mais forte, toque mais longo e toque mais artístico.

Na vertente Crianças, o primeiro lugar foi para o Manuel Dória, o segundo para o Lucas Dória e o terceiro para o Afonso Teodoro. Nas senhoras saiu vencedora Lídia Antunes. Por fim, na categoria Homens o primeiro lugar foi para Lúcio Perestrelo, em segundo ficou Agostinho Freitas e em terceiro Vitor Rodrigues.

O júri do concurso foi constituído pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Santana, Gabriel Faria, pelo presidente da Direcção da Associação Santana Cidade Solidária, Rui Moisés e pelo vice-presidente da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Rogério Rodrigues.

Na ocasião O presidenta da Casa do Povo aproveitou para agradecer os concorrentes e enalteceu a coragem dos mesmos em se inscrever e concorrer ao longo dos anos, tendo destacado o espírito amigável como o concurso decorreu.

O vice-presidente do Município de Santana louvou a iniciativa e parabenizou a Casa do Povo pela sua dinâmica e pela coragem dos seus dirigentes em dar continuidade às inúmeras actividades que desenvolve ao longo do ano. Louvou todos os participantes no concurso realçando a importância deste tipo de iniciativas para a cultura da freguesia de São Roque do Faial e de todo o concelho de Santana.

A Casa do Povo aproveita para agradecer a presença dos alunos e professores do Ensino Recorrente da Escola Básica do Porto da Cruz que vieram assistir ao referido concurso.

De realçar que este ano a Casa do Povo voltou a organizar a Festa de São Martinho, onde actuou o Grupo de Tocares 'Camponeses'. A prova do vinho novo é uma característica desta actividade, para além das iguarias próprias da época, (bacalhau, gaiado seco, castanhas…)