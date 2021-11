Arrancou a 4.ª edição do TEDx Funchal

Arrancou esta tarde, no Centro de Congressos da Madeira, a 4.ª edição do TEDx Funchal, subordinado ao tema ´Para Além do Medo`.

O evento organizado por uma equipa local, totalmente independente e voluntária que propõe aos madeirenses, a cada 'talk', uma partilha de ideias que valem a pena ser partilhadas.

São oito os oradores de áreas bem distintas que participam no TEDx Funchal: Isabel Pedroso, médica intensivista que esteve na linha da frente do comante a covid-19; o jornalista Paulo Jardim (RTP-Madeira); a farmacêutica Paula Berenguer e a advogada Cândida Carvalho.

Após o intervalo, foi a vez do padre Estevão Fernandes, da psicóloga Magda Cunha, da professora Micaela Faria e do gestor Pedro Tavares da Silva partilharem as suas ideias.

O evento está a ser transmitido em directo, de forma gratuita, no Canal NaMinhaTerra.com.