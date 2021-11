Ferido grave em despiste de mota na via rápida

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, sofreu ferimentos aparentemente graves após se ter despistado de moto, há instantes na via rápida, na zona da Boa Nova. Um acidente que está a causar um forte congestionamento no trânsito, no sentido Funchal-Santa Cruz.

A vítima está a ser socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida.