Helicóptero reforça combate a incêndio em Santo António

O helicóptero de combate a incêndios afecto ao Serviço regional de Pretoecção Civil reforçou os meios que se deslocaram ao Caminho dos Três Paus à Viana, devido a um fogo em mato.

Fogo em mato faz accionar bombeiros no Funchal Os Bombeiros Sapadores do Funchal encontram-se a combater um fogo numa zona de mato, no Caminho dos Três Paus à Viana, em Santo António.

As chamas deflagraram, novamente, numa zona de difícil acesso, pelo que o meio aéreo revela-se mais eficaz no combate.

De qualquer forma, cinco operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal trabalham no local com recurso a material sapadores, com o intuito de evitar que o fogo se alastre.