Pedro Calado quer fazer crescer o Ginásio de Santo António

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, marcou hoje presença, no 16.º Aniversário do Ginásio Municipal de Santo António.

Na ocasião, enalteceu o trabalho dos professores que, através da promoção da prática da atividade física regular, ajudam a população sénior a fomentar hábitos saudáveis de vida, combatendo o sedentarismo.

As aulas de actividade física são orientadas pelos técnicos de Educação Física e Desporto da CMF. As instalações ficam no edifício da Junta de Freguesia de Santo António.

Pedro Calado assumiu o compromisso da autarquia continuar a dar todo o apoio necessário para a manutenção e continuidade do projecto 'Actividade Física, Saúde e Bem-Estar para a População +50', que considera um sucesso.

“Este projecto nunca mais vai parar. Temos de fazê-lo crescer ainda mais, temos de melhorar as condições e dar a possibilidade de ter mais utentes”, referiu.

O objectivo no futuro, aponta Pedro Calado, é que haja uma interação com os mais novos. Neste espaço frequentam 398 utentes seniores.

O presidente da CMF fez-se acompanhar da presidente da SocioHabita Funchal, Augusta Aguiar, que pretende dinamizar várias actividades sociais para a melhoria da qualidade de vida da população.