Albuquerque promete fiscalização “às fraudes” nas entradas das discotecas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, promete acabar com o “facilistismo” ao ordenar uma fiscalização às discotecas já este fim-de-semana, dizendo que esta é uma forma de “não permitir fraudes” nas entradas destes espaços nocturnos. Ou seja só entra nestes espaços quem tiver vacinação completa.

“Se houver, vão ser autuados”, asseverou o governante à margem da visita à empresa LoboSteel, uma firma que centra as suas actividades no sector de fabricação de estruturas de construções metálicas e cujo valor de facturação ascende a 1,8 milhões de euros.

No entanto a preocupação do chefe do Executivo prende-se com os números de casos diários de covid-19 na Madeira sublinhado que o seu governo tenta a todo o custo ter medidas preventivas e contenção não querendo aplicar medidas mais restritivas: “Ninguém tem saudades de ter isto fechado”, complementou.

E quem vai fiscalizar? “A ARAE vai fiscalizar”, respondeu aos jornalistas apelando uma colaboração dos proprietários dos estabelecimentos de diversão

A Região contabiliza 12.385 casos confirmados de infecção desde o início da pandemia. Neste momento, existem 334 casos activos, sendo que 12 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (10 em Unidades Polivalentes e duas na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19). Além disso, 27 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Há ainda 209 situações que se encontram em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Região.

Há também mais 15 casos recuperados a reportar pelo que a RAM passa a contabilizar 11.973 casos recuperados da doença.

A Região contabiliza, até à data, um total de 78 óbitos associados à covid-19.