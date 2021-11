Albuquerque apelou à mobilização para as Nacionais no Porto Santo

Depois dos contactos levados a cabo em Santa Cruz e no Caniço, o presidente do PSD/Madeira esteve, ontem, dia 12 de Novembro, reunido com os militantes do Porto Santo. O encontro serviu para destacar a "unidade conseguida" e o "excelente resultado das autárquicas" naquela ilha, com Miguel Albuquerque à apelar à mobilização "com vista à vitória nas Legislativas de Janeiro".

Uma vitória que considera "essencial para que a Região reforce a sua luta em nome da defesa dos interesses de todos os Madeirenses e Porto-Santenses na República".

“O nosso grande objectivo é termos uma representação parlamentar em Lisboa que seja consentânea com a defesa da Madeira, até porque se não for o PSD a defender a Madeira, mais ninguém defende”, sublinhou a este propósito.

Para ilustrar a "discriminação e de falta de responsabilidade e competência do Estado para com a Região", referiu como exemplo "a falta de ligações no Inverno para o Porto Santo, pela TAP, companhia que é detida pelo Estado".

"Discriminação essa que carece de ser combatida de forma firme e objetiva, já nas próximas Legislativas", reforçou.

O líder dos social-democratas admitiu apresentar uma solução conjunta com o CDS, que será assumida, conforme reiterou neste encontro, no Conselho Regional do PSD/Madeira que terá lugar a 20 de Novembro.

“O mais importante é colocarmos, em primeiro lugar, a defesa dos interesses da Região e é isso que temos vindo a fazer, na base de uma estratégia política que tem resultado e que resultou nas últimas Autárquicas”, disse, vincando que, "havendo uma solução de coligação com o CDS no Governo Regional e, agora, nas principais Câmaras Municipais, incluindo a do Porto Santo, não faz sentido entrar em disputas eleitorais com este parceiro político".

Já sobre as eleições internas para a direção nacional do partido, Albuquerque garantiu que, "seja qual for o líder nacional a vencer as eleições, terá de assumir responsabilidades muito claras e objectivas na defesa dos interesses da Madeira e das principais matérias que se arrastam há vários anos na República".

Miguel Albuquerque assegurou ainda que os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral serão "integralmente cumpridos”, fazendo alusão ao subsídio de mobilidade para os porto-santenses e à requalificação do Aeroporto do Porto Santo, entre outras medidas.