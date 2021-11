Albuquerque anuncia “novidades muito importantes” sobre as Selvagens no final deste mês

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse, esta tarde, que os madeirenses devem estar “muito atentos no dia 29” de Novembro porque “vamos ter novidades muito, muito importantes sobre o futuro das Ilhas Selvagens”. O pré-anúncio foi feito na apresentação do livro infantil ‘A Travessia’, da autoria de João Rodrigues e Isabel Rodrigues, que decorreu nas instalações do Nini Design Center.

“É surpresa”, afirmou o governante, quando, à saída do evento, foi questionado pelos jornalistas sobre a novidade que será anunciada no final deste mês. Na apresentação, Albuquerque lembrou que quando chegou ao Governo, em 2015, leu um relatório que descrevia “as incursões mais ou menos anárquicas que tinham sido feitas nas Selvagens” e que na primeira reunião do Conselho de Estado em que esteve presente chamou à atenção para a necessidade da presença permanente da Polícia Marítima naquelas ilhas, no sentido de ser complementado o trabalho de fiscalização e jurisdição sobre aquela área. Hoje

O livro ‘A Travessia’ é inspirado na viagem em prancha de windsurf da Madeira às Selvagens que João Rodrigues fez em 2011. A obra foi apresentada precisamente no dia em que o velejador olímpico completa 50 anos de idade. Todos os intervenientes que falaram no evento - Miguel Albuquerque, João Rodrigues, Paulo Oliveira e Francis Zino – destacaram a importância da mais antiga reserva natural de Portugal e sublinharam o papel das novas gerações na sua preservação. A apresentação teve um momento de coreografia, protagonizado por crianças e jovens da Escola de Santa Cruz.