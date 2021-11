Altice anuncia 12 novas estações móveis na Região

A Altice Portugal acaba de anunciar mais investimento na Madeira. Além da extensão da cobertura da fibra óptica, Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice, anunciou também o alargamento da rede móvel, através da construção de mais 12 estações móveis, seis delas no Funchal. Também há aposta nos túneis regionais: a empresa vai instalar rede móvel 4G em mais cinco novos túneis (Túnel do Arco de São Jorge, de São Jorge, da Fajã Alta, do Pinheiro e da Ribeira de São Jorge. Mais, disse Alexandre Fonseca: “Ao mesmo tempo, estamos a proceder à modernização da rede 4G em 26 dos 60 tuneis que estão hoje disponíveis na Região”.

Os protocolos foram assinados esta tarde na Câmara Municipal do Funchal onde, além do presidente da autarquia e equipa camarária, também marcaram presença o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

Falou primeiro Pedro Calado, satisfeito pela parceria: “Vamos partilhar infraestruturas da Altice e também do município. A partilha visa dotar a cidade de mais meios de melhores equipamentos para tornar a vida de todos os cidadãos melhor, mais rápida e mais eficiente”. O presidente da Câmara do Funchal destaca a importância da tecnologia e das redes móveis nos dias de hoje e, dirigindo-se a Alexandre Fonseca, afirma que a empresa “pode encontrar na cidade do Funchal um parceiro de negócios”.

O autarca sublinha que o “ensejo” da sua equipa “é reduzir a a carga fiscal das empresas que trabalham no concelho do Funchal”. Isto, para estimular mais investimento de empresas privadas: “Acreditamos que só através desse investimento de empresas privadas é que se pode criar mais postos de trabalho. E criando mais postos de trabalho estamos a contribuir para ter uma sociedade mais justa, solidária e moderna”.

Pedro Calado destacou ainda o trabalho do Governo Regional nas áreas da Educação e da Saúde, que “com esforço enorme de trazer novas empresas tecnológicas para a região, potenciam o nosso desejo de desenvolvermos tecnologicamente a nossa cidade”.

Já a presença de Pedro Ramos deve-se à assinatura de outro protocolo (MoU, dirigido à saúde) entre a empresa tecnológica e o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil. “É mais um marco histórico aquele que estão a presenciar”, começou por dizer Pedro Ramos.

De acordo com o secretário da saúde, o objectivo desta parceria é “dar mais uns passos em frente na área da digitalização, na área da saúde”.

Pedro Ramos enfatizou que as tecnologias disponibilizadas pela Altice Portugal para a área da Saúde, promovem a melhoria da comunicação, através da digitalização, da investigação, da inovação, da interoperabilidade”.

Ao mesmo tempo, outras quatro equipas da Altice Portugal, assinavam protocolos equivalentes a estes - Protocolo de Investimento de Redes de Fibra Óptica e Redes Móveis - nas Câmaras Municipais da Ribeira Brava, São Vicente, Porto Moniz e Calheta.