JPP critica apatia da República e do Governo Regional

O JPP realizou esta sexta-feira, 12 de Novembro, uma conferência de imprensa junto ao Centro de Congressos da Madeira para abordar a questão da mobilidade e a importância para a economia regional e para o próprio turismo.

Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP e porta-voz da iniciativa, recorda que “o turismo representa um sector fundamental para a economia regional, com milhares de trabalhadores e muitas famílias a depender da valorização do destino". Neste sentido repara que "existem alguns constrangimentos a resolver tendo em vista a mobilidade dos madeirenses e dos turistas".

Além do escândalo dos elevados preços das taxas aeroportuárias, que penalizam a competitividade do aeroporto e da economia da Região, existem outras barreiras que apesar de promessas de resolução pelos sucessivos governos, ainda não foram cabalmente resolvidas. Falo, concretamente, da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira, e das sucessivas promessas não cumpridas da instalação dos radares para a medição dos ventos, e da falta de um plano de contingência eficiente.

O JPP afirma que os aeroportos da Madeira continuam bloqueados pela "inoperância política" da República e do Governo regional.