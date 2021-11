Lisboa volta a empatar competitividade do CINM

Lisboa volta a empatar competitividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira. A decisão da Assembleia da República em não prorrogar o regime de incentivos fiscais a partir de Janeiro de 2022, compromete desempenho da praça madeirense que este ano já atraiu perto de 100 empresas de 27 países. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 2. Nessa mesma página saiba que o Governo espanhol isenta Zona Franca de Canárias do imposto mínimo de 15% e concorrência dá passo em frente.

A maior mancha gráfica vai para a selecção portuguesa que fica a um empate do Qatar. A exibição medíocre não deu para mais que um nulo na Irlanda. Tal como damos conta nas páginas 18 e 19, o apuramento para o Mundial decide-se domingo, em Lisboa, com a Sérvia e um empate já é suficiente.

Na primeira página, destaque ainda para o Bronze em noite de trovoada. Marco Lira conquistou, na Colômbia, a primeira medalha para a Região no Campeonato do Mundo de patinagem de velocidade. Leia na página 22. Ainda no desporto, Vasco Seabra será o sucessor de Velázquez mas falta concluir a rescisão amigável. Para ler na página 16.

Nas iniciativas do DIÁRIO, a plantação de árvores arranca dia 20. O DIÁRIO convida os madeirenses a participar na acção que visa introduzir mais de 20 mil árvores no Parque Ecológico do Funchal. O PS desafia Parlamento a assumir a transição ecológica. Saiba tudo nas páginas 12 e 13.

Por fim, a entrevista de Luís Araújo que indica que “Imagem da Madeira saiu reforçada”. O presidente do Turismo de Portugal reconhece esforço para ultrapassar a crise da pandemia mas deixa um alerta: “2022 será um ano de muita concorrência”. Leia na página 25.

