Governo Regional assinala Dia Nacional do Cuidador Informal

Assinala-se esta sexta-feira, dia 5 de Novembro, o Dia Nacional do Cuidador Informal.

Para assinalar a data, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania realiza, pelas 14h30, no seu auditório, uma acção de reconhecimento do papel do cuidador informal na Região Autónoma da Madeira (RAM).

O evento tem "a intenção de valorizar a acção dos cuidadores informais, bem como de destacar a importância do papel assumido pelos mesmos, que tem merecido uma atenção redobrada por parte das entidades públicas regionais com competência na matéria", destaca a tutela em nota remetida à imprensa.

A mesma nota revela que será feito ainda um balanço do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na RAM, em prol da valorização do papel do cuidador informal.

Recorde-se que a Madeira foi a primeira região do país a avançar com uma resposta às ansiedades daqueles que têm a seu cuidado pessoas dependentes, através da criação do Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira, em Julho de 2019.

No ano passado, o Governo Regional avançou também com a criação de uma Comissão de Acompanhamento ao Cuidador Informal, estrutura que visa a implementação, fiscalização e acompanhamento da acção do referido Estatuto.

Estima-se que na Madeira existam cerca de 3 mil cuidadores e o período de confinamento ditado pela covid-19, pelo fecho de muitas respostas sociais e serviços de apoio aos idosos, pessoas com deficiência ou demência, deu lugar a que houvesse muitas mais pessoas que passaram a ser cuidadores a tempo inteiro.