Governo Regional avança com cartão do Cuidador Informal na RAM

As secretarias regionais de Saúde e Protecção Civil e Inclusão Social e Cidadania aprovaram um despacho conjunto que oficializa a criação do cartão de identificação do cuidador informal da RAM. A informação foi publicada, esta quinta-feira, dia 4 de Novembro, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).

Recorde-se que a Madeira foi a primeira região do país a avançar com uma resposta às ansiedades daqueles que têm a seu cuidado pessoas dependentes, através da criação do Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira, em Julho de 2019 e, subsequente Portaria n.º 622/2019, de 29 de Novembro, que fixa os critérios e procedimentos necessários para obtenção do reconhecimento da qualidade de cuidador informal e da dependência da pessoa cuidada, o plano de cuidados e os direitos do cuidador informal, incluindo o apoio financeiro.

É, pois, no âmbito desta portaria, que o Governo Regional avança agora com o referido cartão de identificação do cuidador informal da RAM, que "destina-se a reconhecer a qualidade de cuidador informal conferindo por essa via os respectivos direitos e deveres", conforme é referido no JORAM [que pode consultar abaixo]:

O despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, ou seja, amanhã, dia 5 de Novembro, data em que se assinala o Dia Nacional do Cuidador Informal.