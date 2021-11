O Governo Regional vai continuar a assegurar os passes sociais no próximo ano. Garantia deixada esta tarde pelo presidente do Governo Regional por ocasião da cerimónia de apresentação dos novos autocarros de turismo da Horários do Funchal.

Albuquerque reiterou que "o Governo Regional irá continuar a assegurar os passes sociais", num investimento de "cerca de 8 milhões de euros" previsto para o ano 2022.

Oportunidade para elogiar a empresa e os seus trabalhadores por terem estado "à altura dos acontecimentos" durante a pandemia. E reiterou o compromisso do Governo Regional continuar a fazer da Horários do Funchal uma "empresa estratégica de capitais públicos".