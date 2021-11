Paulo Alves diz que Governo Regional volta a dar razão ao JPP

Segundo o deputado Paulo Alves, o Governo Regional tem vindo dar razão ao JPP relativamente à necessidade de criar um apoio financeiro para os núcleos infantis.

Na iniciativa desta manhã, em Santa Cruz, recordou que, em Setembro de 2020, “o JPP apresentou uma recomendação ao Governo Regional para que houvesse um apoio financeiro aos núcleos infantis, tal como aconteceu em 2008 e 2009”.

“Esse apoio consistia num complemento a cada criança acolhida em cada núcleo, em 15% do valor do salário mínimo regional”, apoio esse que “foi chumbado pela coligação PSD/CDS".

“Há um ano, a maioria PSD/CDS justificou o chumbo com a diminuição das taxas de natalidade, com o facto das creches e dos infantários públicos existentes darem resposta e com o facto até dos núcleos infantis estarem a ser encerrados, ao longo dos anos, mas hoje, um ano depois, já se justifica?”, questiona.

“É lamentável que a coligação PSD/CDS tenha esta atitude: chumbar um diploma numa altura em que era mais necessário só porque vinha do JPP. Este é um exemplo da forma de fazer política; a coligação joga com interesses político-partidários ao invés de cuidar das reais necessidades dos pais e, neste caso, dos núcleos infantis”, lamentou.

Paulo Alves recordou que a proposta do JPP foi criada após a auscultação de vários núcleos, onde foi verificada a necessidade de criar um apoio financeiro, “principalmente num período de pandemia onde vários pais não conseguiram pagar as mensalidades dos seus filhos”.

Reforçou ainda que “o diploma do JPP propunha exactamente o que agora está a ser apresentado pelo Governo Regional: um apoio aos núcleos infantis, na ordem dos 15% do salário mínimo regional".

"Se o verdadeiro interesse da maioria PSD/CDS é responder às reais necessidades da população, porque chumbaram a proposta do JPP e atrasaram este apoio fundamental aos núcleos infantis, em mais de 365 dias?”, concluiu.