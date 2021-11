Costa sexta-feira em Paris para evento dos Socialistas europeus com Hidalgo

O secretário-geral do PS, António Costa, participa na sexta-feira, em Paris, num evento organizado pelo grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu, juntamente com a candidata presidencial francesa Anne Hidalgo e o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez.

A conferência de Paris é organizada por ocasião do lançamento político do relatório "A Grande Transformação", um documento que "propõe medidas ambiciosas e inovadoras - entre 242 recomendações políticas e ações concretas - para transformar as sociedades modernas, fraturadas por crises sucessivas, em comunidades sustentáveis, mais justas e mais igualitárias", de acordo com uma nota hoje divulgada pelo S&D, grupo no qual está incluída a delegação do PS ao Parlamento Europeu.

Além dos chefes de Governo de Portugal e Espanha e de Anne Hidalgo, atual presidente da Câmara de Paris, participarão no evento a presidente do grupo S&D, a espanhola Iratxe García Pérez, o presidente do Partido Socialista Europeu, Sergei Stanishev, e dois copresidentes do grupo de peritos que elaborou o relatório, designadamente a ministra espanhola para a Transição Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez, e o antigo primeiro-ministro dinamarquês Poul Nyrup Rasmussen.

De acordo com o programa da conferência, António Costa participará, ao final da tarde, com Hidalgo e Sánchez, numa mesa-redonda intitulada "A Grande Transformação: Rumo a um bem-estar sustentável para todos".