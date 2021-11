Programa Erasmus+ leva duas professoras da Escola da Ladeira e Lamaceiros à Eslovénia

No âmbito do programa Erasmus +, acção chave KA229, duas professoras da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Ladeira e Lamaceiros, do Arco da Calheta, encontram-se na Eslovénia.

A viagem integra uma reunião de coordenadores do projecto 'Acquaintance/knowledge of our rich European Cultural Heritage. A mean of promoting Social Inclusion' sendo que os países parceiros são a França, a Finlândia, Portugal e a Eslovénia.

Este encontro decorre na cidade Maribor, onde dizem ter sido "muito bem recebidas pelo director da escola e pelo presidente da município de Pesnica, Gregor Zmak".

As professoras envolvidas referem que está a ser uma experiência "bastante enriquecedora e verdadeiramente inesquecível, pela partilha de ideias sobre os sistemas/metodologias de ensino dos diversos países envolvidos".