Professores da Escola Bartolomeu Perestrelo participam no Programa Erasmus + na Turquia

Três professoras da Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo participaram, entre os dias 25 e 30 de Outubro, na primeira mobilidade do projecto R.E.A.D.Y. (Read, Enjoy and Develop Yourself), que se realizou na cidade de Manavgat, Turquia.

De acordo com uma nota da escola, "este projecto europeu, que integra os países Noruega, Letónia, Itália, Hungria e Turquia, visa promover a importância da leitura nos alunos e dotar os professores de diferentes técnicas a utilizar nas suas aulas".

Nesta sessão, "os participantes visitaram a escola anfitriã Manavgat Anadolu Imam-Hatip Lisesi e, posteriormente, foram recebidos pelo Diretor da Educação Nacional".

Igualmente durante a estada na Turquia, "os participantes tiveram a oportunidade de apresentar as suas respectivas escolas e ainda dar a conhecer os países e as cidades de onde eram provenientes".

Em complemente, "os professores assistiram a palestras sobre as diferentes técnicas de leitura, as quais deverão ser aplicadas nas suas aulas, de modo a possibilitar a plena compreensão e interpretação dos textos pelos alunos", explica.

Finalmente, "os parceiros agendaram a próxima mobilidade que se realizará no país coordenador do projecto, nomeadamente a Noruega, na cidade de Stavanger, durante o mês de Maio do próximo ano", aponta.