Região aposta "fortemente" na cibersegurança

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, destacou esta sexta-feira, 29 de Outubro, que o Governo Regional está a "investir fortemente" na cibersegurança e protecção dos dados dos madeirenses e porto-santenses.

O governante explica que a aposta tem sido feita no sentido de adquirir os instrumentos necessários para responder às ameaças do mundo digital e de garantir que os membros dos serviços públicos da Região têm a formação adequada em cibersegurança, para que possam estar "preparados e defendidos relativamente às ameaças que possam surgir", disse.

A protecção dos dados, particularmente daqueles relevantes que nos são confiados no âmbito dos serviços públicos que prestamos, são para nós uma prioridade absoluta. secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia

Rogério Gouveia falava à margem da sessão de encerramento do Workshop 'Ciberameaça -Prevenção e Resposta', promovido pela Direcção Regional das Finanças, através da Direcção Regional de Informática e da empresa multinacional Fortinet.

O evento que integra o programa de iniciativas do Governo Regional para assinalar o Mês Europeu de Cibersegurança, contou com a presença de mais de 80 técnicos da Administração Pública e do sector privado.