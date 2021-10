“Região orgulha-se do seu património natural e cultural”

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas esteve, hoje, dia 28 de Outubro na apresentação do livro 'Área Protegida do Cabo Girão', da Associação Insular de Geografia, que decorreu no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Susana Prada, que participou na cerimónia em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, aproveitou a ocasião para lembrar a estratégia de conservação definida pelo executivo que fez com que o Cabo Girão fosse considerado zona protegida. “Os resultados destes primeiros anos de zona protegida validam a orientação que seguimos” disse a governante, adiantando que "a Região se orgulha, e muito, do seu património natural e cultural onde 89% do mar territorial e 65% do território terrestre do arquipélago são protegidos".

Susana Prada destacou ainda que "todos os contributos, como o da Associação Insular de Geografia, são importantes para a valorização das nossas áreas protegidas, neste caso em concreto a do Cabo Girão".

De referir que esta Área Protegida inclui a classificação do primeiro Parque Natural Marinho, da primeira Paisagem Protegida e do primeiro Monumento Natural da Região.