Albuquerque inaugurou empresa que aposta na formação e investigação

Com honras de banda filarmónica, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugurou, esta tarde, a empresa Unbeatable Reasons Unipessoal Lda, um centro de formação e de investigação, situada no Edifício O Liberal – Parque Empresarial PEZO, em Câmara de Lobos. Constituída há menos de dez meses – a 29 de Janeiro de 2021 -, a

empresa cujo nome sugere razões imbatíveis, quer ser “uma instituição de referência”, assumiu o seu director geral, Sérgio Teixeira. Segundo revelou o responsável pela empresa que tem associada a componente da formação, a Unbeatable Reasons é “um projecto que visa colmatar algumas lacunas que existem na área do turismo e da inovação tecnológica” e, por consequência, “ajudar as empresas naquilo que é a introdução de novos processos inovadores”. Projecto que nasce em Câmara de Lobos com a ambição de chegar a outros concelhos da Região e, se possível, ao mundo. Nas valências que apresenta destacou “a produção de investigação, formação, capacitação”, sendo que “o público alvo são todos aqueles que tenham vontade de aprender e de progredir na carreira. O conhecimento está aberto a todos”, sublinhou.

O presidente do Governo Regional elogiou a aposta para vincar que “a formação e a qualificação deve ser dada no livre mercado, quer pelas entidades públicas, quer pelas privadas, garantindo a liberdade de opção às empresas e a interacção entre as instituições públicas e privadas”. Com a oportunidade de trabalhar com o Centro de Emprego da Madeira e o Centro de Formação Profissional e com as empresas, Miguel Albuquerque lembrou que “o grande desafio é termos uma população mais qualificada, mais habilitada em todos os domínios no sentido de prestar um melhor serviço, ter uma melhor integração e de garantir uma maior competitividade às empresas porque isso significa mais rendimento, melhores salários e maior estabilidade laboral”, disse.

Sobre o ‘boom’ nas empresas digitais na Região, fez saber que existem actualmente “1498 profissionais a trabalhar” na Madeira em empresas tecnológicas, uma área com “escassez de mão de obra qualificada”.

Apontou o Turismo como outro grande desafio que importa “continuarmos a melhorar a qualidade da nossa oferta”.

Sobre a 8ª distinção atribuída à Madeira como ‘Melhor Destino Insular da Europa’ reconheceu que “foi óptimo”, uma vez que o reconhecimento internacional também contribui para manter o turismo na Madeira “em crescimento”. Prova disso, lembrou, foram os números extraordinários no mês no pico do Verão com “o melhor mês de Agosto de sempre na história do turismo na Madeira”.