Governo Regional promove iniciativas no âmbito do Mês Europeu da Cibersegurança

Este mês assinala-se a 9.ª edição do Mês Europeu da Cibersegurança, ECSM2021, campanha coordenada pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) e pela Comissão Europeia, e apoiada pelos Estados-Membros da UE e centenas de parceiros (governos, universidades, grupos de reflexão, ONGs, associações profissionais, empresas do sector privado) da Europa, e não só.

Consciente dos desafios que o ciberespaço comporta para Região, o Governo Regional promove um conjunto de eventos, entre cursos de formação, conferências, workshops e comunicação em vários canais com mensagens de sensibilização, entre os quais o curso 'Cibersegurança, Ciberdefesa e Gestão de Crises no Ciberespaço', que decorreu entre 21 de Setembro e 10 de Outubro, numa parceria com a CIIWA - Competitive Intelligence and Information Warfare Association, e a intervenção sobre cibersegurança e proteção de dados na conferência "'Madeira, H-INNOVA: HEALTH INNOVATION HUB' realizada a 26 de Setembro.

Esta quarta-feira, 20 de Outubro, no Pestana Casino Park, a conferência 'Ilhas Digitais - Ilhas Seguras', integra o programa de iniciativas que o Governo Regional leva a efeito para assinalar o Mês Europeu da Cibersegurança. A conferência em modo híbrido (presencial e webinar) é uma parceria entre a Secretaria Regional das Finanças, através da Direção Regional de Informática, a Palo Alto e a Dell Technologies, dirigida para instituições do sector público, abordando o tema 'Uma Estratégia de Cibersegurança', partindo do contexto das ameaças emergentes globalmente e das respostas possíveis, bem como das boas práticas internacionais num enquadramento estratégico da cibersegurança, desde o nível da União Europeia até à RAM.

A dar continuidade ao tema, terá lugar no dia 21 de Outubro, quinta-feira, a Final Coordination Conference do exercício de Ciberdefesa CiberPerseu, em que o Governo Regional participará com a coordenação da Direção Regional de Informática através dos Serviços de Cibersegurança, com um representante em Lisboa e execução entre 8 e 12 de Novembro. Igualmente na área da Ciberdefesa terá lugar uma intervenção sobre 'Cibersegurança em Instituições Governamentais"' no InnCyber que terá lugar no dia 26 de Outubro na Base Aérea n.º 1, Sintra.

Nota ainda para a conferência técnica, que terá lugar nos dias 28 e 29 de Outubro, aberta a todos os interessados, desta vez em parceria com a Fortinet versando sobre respostas a ameaças do ciberespaço, e o curso 'Cibersegurança para Executivos', a ter lugar entre 29 de Outubro e 3 de Dezembro, também em parceria com a CIIWA.

Desde o primeiro evento em 2012, o Mês Europeu da Cibersegurança tem vindo a atingir as suas principais prioridades ao reunir entidades de toda a Europa sob o lema 'Cibersegurança é uma Responsabilidade Partilhada' para se unir contra ameaças no ciberespaço.

Este ano, à semelhança do ano anterior, o mote mantém-se Think Before U Click | Pensa Antes de Clicar (#ThinkB4Uclick) e os dois temas da campanha ECSM2021 são:

• 'Primeiros socorros' - orientações sobre o que fazer se alguém for vítima de um ciberataque.

• Esteja ciberseguro em casa.

Os principais objectivos da campanha de 2021 são garantir que os utilizadores e organizações estejam bem informados sobre os potenciais riscos de cibersegurança e que se mantenham seguros online, com a intenção geral de ajudar a desenvolver uma compreensão básica dos diferentes tipos de questões de segurança e privacidade online.