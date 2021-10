SESARAM diz adeus a 18 milhões de euros

O Serviço de Saúde da Região admite ser muito improvável conseguir cobrar montantes em dívida, que se acumulam desde 2011, por serviços de saúde prestados a elementos da GNR, PSP e Forças Armadas. A notícia que está em destaque na edição impressa desta quinta-feira do DIÁRIO revela que se trata de um calote de 18 milhões de euros que o SESARAM deu agora por perdido.

Em destaque na edição impressa de hoje está também o chumbo da proposta do Orçamento de Estado para 2022, uma situação que embora não sendo inédita, vai provocar, pela primeira vez, eleições antecipadas. Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa não marca eleições, que deverão acontecer em Janeiro de 2022, discutem-se os efeitos da crise política. Os deputados do PSD-Madeira, que votaram contra alinhando com o resto da bancada social-democrata, dizem que a proposta de OE era má para a Madeira, mas já o deputado do PS, Carlos Pereira, alerta que esta reprovação pode ter efeitos sobre o Orçamento Regional. Este é um assunto que o DIÁRIO continuará a acompanhar nos próximos dias.

Nesta quinta-feira, é também destacada uma entrevista com a presidente da Cáritas, Rita Valadas, que salienta “rápida recuperação” da Madeira à conta da retoma turística, algo que ainda não se sente no continente e que revela que o Governo Regional vai rever o acordo para alargar a acção da instituição no pós-covid. A responsável refere ainda que na Madeira, 650 famílias carenciadas foram ajudadas até Setembro.

E porque há sempre espaço para a problemática em foco, as alterações climáticas, saiba que o Areeiro ‘aqueceu’ quase 4 graus durante este mês.

No desporto, o destaque vai para o novo presidente do Marítimo, Rui Fontes, que hoje irá reunir com a equipa técnica e o plantel do clube.

Tudo isto para ler, e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO.