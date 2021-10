'Pão-Por-Deus' comemorado na Calheta

Esta manhã no edifício da Câmara Municipal da Calheta, a tradição do ´Pão por Deus` foi revivida e celebrada por 25 crianças do terceiro e quarto anos da Escola do Estreito da Calheta.



As crianças e os professores da escola quiseram marcar e festejar esta tradição do “Pão por Deus” cantado e partilhando com o presidente da autarquia da Calheta, Carlos Teles.



Primeiro, as crianças formaram um cortejo em frente ao edifício da Câmara da Calheta, onde cada criança trouxe um saco do “Pão por Deus”, mas à frente do cortejo estavam duas crianças que levavam um cesto em vime com castanhas, nozes, maçãs e bananas, frutos típicos desta época e desta tradição.



As crianças subiram ao edifício da Câmara entoando vários cânticos alusivos ao “Pão por Deus”, sendo acompanhados pelos professores que tocavam vários instrumentos de cordas e à espera estava o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles que estava acompanhado da vice-presidente da Câmara da Calheta, Doroteia Leça e da Delegada Escolar da Calheta, Eva Gouveia.



Depois do momento musical e da partilha do “Pão por Deus”, Carlos Teles começou por dizer que “eu não me cansava de vos ouvir, porque vocês estão bem ensaiados e tão bem afinadinhos que é um gosto ouvi-los”.



O autarca da Calheta agradeceu ainda à escola e ao director e toda a sua equipa, aos professores, aos funcionários por virem fazer esta visita, salientou que “essencialmente por virem aqui no “Pão por Deus”, porque é uma tradição nossa”, e disse ainda que “é bom saber que ainda há quem preserve as nossas tradições e é bom saber que ainda há quem se lembre do “Pão por Deus” e nada melhor que incutir esse espírito nas nossas crianças e nos nossos jovens”.



“É sempre bom que a gente preserve as nossas tradições, porque as nossas tradições tem mais valor e também são bonitas e por isso vocês são a prova disso” frisou Carlos Teles.



As crianças ainda foram cantar e partilhar o “Pão por Deus” à esquadra da Polícia da Calheta.