Escola Básica 2/3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade assinala Mês Europeu da Cibersegurança

No âmbito da 9.ª edição do Mês Europeu da Cibersegurança, a decorrer no mês de Outubro, sob o lema 'Pense antes de clicar', o Grupo de Informática e a Coordenação TIC, da Escola básica 2º/3ºciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, tem dinamizado um conjunto de actividades com o objectivo de sensibilizar os alunos para os perigos a que poderão estar expostos quando navegam 'on-line' e de os ajudar a desenvolver uma compreensão básica sobre as questões da privacidade e da segurança.

Uma das actividades consistiu numa acção de sensibilização, que decorreu esta quarta-feira, 20 de Outubro, protagonizada por José Carlos Custódio, Inspector do Departamento de Investigação Criminal, da Polícia Judiciária do Funchal.