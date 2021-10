Governo Regional vai manter “forte aposta” nas casas do povo

Por reconhecer o “trabalho importantíssimo” desempenhado pelas casas do povo, o Governo Regional promete manter a “forte aposta” a estes grandes parceiros.

Garantia dada esta tarde pela secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, por ocasião da cerimónia de abertura na concorrida comemoração do 85º aniversário da Casa do Povo de Santo António (CPSA).

A governante de regresso à tutela da área social não só lembrou que “o Governo Regional tem feito forte aposta” nas 43 casas do povo que existem na Madeira (42) e Porto Santo, como reconheceu o relevante trabalho desenvolvido por estas instituições, como é o caso da de Santo António, que classificou de “grande parceiro do Governo Regional”, razão para assegurar que as tutelas – Secretaria da Inclusão Social e Cidadania e Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural. continuarão “a dar todo o apoio” para manterem a actividade desenvolvida junto das populações.

A CPSA, que além de ter sido a primeira criada na RAM, tem sido pioneira em diversas iniciativas, inicia hoje uma semana preenchida de actividades inseridas na comemoração do aniversário. O seu presidente da direcção, Eduardo Afonso Baptista, aproveitou a celebração não só para dar conta dos feitos, com destaque para o facto de ser a única casa do povo certificada na Formação Profissional, mas também para responder aos críticos que colocaram em causa a aposta de ali ter sido criado, em Abril deste ano, o Espaço Cidadão, ao revelar que esta valência “regista já mais de dois mil atendimentos”.

Uma exposição sobre Joel Serrão, Historiador nascido na freguesia, e uma conferência e apresentação do livro ‘Ageing in Place’, tendo como orador o Prof. Doutor António Fonseca, da Calouste Gulbenkian, foram precedidas, neste final de tarde, do partir do bolo de aniversário, que antecedeu um momento de Jazz com Sabores (Mostra de Abacate e Rum).

Associado ao aniversário, amanhã e quinta-feira a CPSA promove passeios de autocarro (5) ao Porto Moniz.