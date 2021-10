Queda no Ribeiro Seco foi fatal

Um homem com cerca de 60 anos faleceu, ao início desta tarde, na consequência de uma queda sofrida da ponte do Ribeiro Seco, no Funchal.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, não havendo nada a fazer para reverter a situação. O delegado de saúde foi também contactado com o corpo a ser posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal.