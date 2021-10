Três navios em escala simultâneo no Porto do Funchal

Os três navios que estavam previstos chegar hoje ao Porto do Funchal já estão atracados. O 'Sea Cloud Spirit', o 'Bolette' e o 'Club Med 2' chegaram praticamente em simultâneo, um atrás do outro foram sendo encaminhados para as zonas de atracação.

O primeiro a chegar ao Porto do Funchal foi precisamente o mais pequeno, com um aspecto de veleiro e os seus três grandes mastros. O 'Sea Cloud Spirit', da companhia Sea Cloud Cruises, tem capacidade para 136 passageiros e 85 tripulantes. Vem de La Palma e ficou atracado junto ao Molhe. Só sai amanhã pelas 18 horas.

Depois chegou o 'Bolette', precisamente o maior dos três hoje em porto, e ficou atracado na ponta da Pontinha. O navio da Fred.Olsen Cruise Lines tem capacidade para 1.380 passageiros e 647 tripulantes. Também veio de La Palma, que com o vulcão em erupção ganhou nova atractividade turística, e sai ainda hoje pelas 18 horas rumo a Dover, o porto britânico mais próximo da costa francesa.

Por fim, chegou o 'Club Med 2', da companhia Club Med, que é um belo navio de cinco mastros e que marca pela diferença precisamente nesse capítulo. Tem capacidade para 386 passageiros e 214 tripulantes. Ficou atracado no cais norte, junto à gare recentemente inaugurada. Sai ainda esta noite, pelas 22 horas, com destino ao Porto Santo, onde deve chegar, sem pressas, amanhã, pelas 7 horas.