Madeirense atropelado na Irlanda entre a vida e a morte

Um emigrante madeirense de 49 anos está entre a vida e a morte após ter sido vítima de atropelamento, no último domingo, em Galway City, na Irlanda.

Venâncio Sousa, que vive naquele país há sete anos, foi "violentamente" atropelado pelas 20 horas, tendo sido encontrado apenas no dia seguinte, por volta do meio-dia, no jardim de uma habitação próxima ao local onde tudo se desenrolou.

Avança o jornal Independent que o condutor colocou-se em fuga, mas as autoridades "estão a interrogar" uma mulher que se apresentou numa esquadra, em Co Clare, para falar sobre o incidente que até ao momento não apresenta qualquer testemunha - a não ser o testemunho da referida mulher. Aliás, as autoridades locais reiteraram o seu apelo a quem tenha presenciado o sucedido que disponibilize informações.

O madeirense, que está internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitário de Galway, partiu a bacia, apresenta vários ferimentos na cabeça e no rosto, tendo ainda múltiplas costelas partidas e lesões internas.

De acordo com a mesma publicação do matutino irlandês, a irmã de Venâncio Sousa já se deslocou até à Irlanda, desde Londres, e confidenciou que a família está em choque. Entretanto, Mariana Sousa já lançou uma campanha no ‘GoFundMe’ com o objectivo de angariar 50 mil euros e ajudar o irmão.

Os próximos dias serão muito decisivos para sua vida. Os médicos não podem dar uma previsão do que pode acontecer. Tem de ser dia a dia. Mariana Sousa, irmã de Venâncio Sousa

De acordo com o testemunho da familiar, patente nesta plataforma de ‘crowdfunding’, Venâncio Sousa está em coma induzido e ligado à máquina de suporte básico de vida para respirar.