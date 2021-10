Ligação Madeira - Nova Iorque é “uma novidade estrondosa” para a realidade regional

Eduardo Jesus considera que a ligação Madeira – Nova Iorque em voo directo, é “uma novidade estrondosa” para a realidade regional.

Tem um mercado vasto para alimentar esta mesma operação e é por isso que temos em curso uma forte campanha e uma forte comunicação, utilizando vários meios, mas fundamentalmente o digital, para captar a preferência daquele público norte-americano. Ao mesmo tempo serve também para que os madeirenses possam ter a oportunidade de viajar até Nova Iorque de uma forma muito cómoda e com preços bastante agradáveis. Eduardo jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

Referindo-se a "uma operação que consolida o propósito da diversificação dos mercados de origem para a Madeira", o governante revela que o objectivo passa por consolidá-la, mas também por servir a região com outras alternativas.

“Foi possível montar através do operador Portugal Getaways e com o operador aéreo SATA, com quem vimos a trabalhar há bastante tempo, e com quem temos perspectivas não só de consolidar esta operação, mas de poder servir a Madeira com outras origens e permitir também aos madeirenses a possibilidade de viagens directas para outros sítios”, afiançou Eduardo Jesus, satisfeito por ver que a referida ligação “constitui mais uma oferta para os residentes, numa altura de Natal”, vincou o secretário regional.