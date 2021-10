Apoio aos idosos, Cultura, Educação e Desporto são apostas do novo executivo camarário do Funchal

Acesso à cultura e artes, ensino de forma gratuita, bolsas de estudo e acesso ao desporto para todos são, também, pontos-chave no programa de Pedro Calado

“A nossa cidade tem de estimular a criação cultural e artística, valorizando os agentes culturais”. A garantia é de Pedro Calado. “O acesso à cultura e às artes, à música e à dança, à expressão plástica e artística, serão fortemente acarinhadas pelo nosso Executivo”, acrescentou, durante a tomada de posse, que está a decorrer na Praça do Município.

A educação é, também, um dos pontos-chave do programa de Pedro Calado: “Garantiremos o acesso ao ensino de forma gratuita, com a introdução e uso das novas tecnologias de informação. Alargaremos as bolsas de estudo a mais ciclos de ensino e apostaremos na formação e qualificação em contexto real de trabalho”.

E o Desporto também: “Estamos convictos, de igual forma, que o incentivo à prática desportiva é fundamental para a formação dos nossos jovens. Desta forma, defendemos o ‘Desporto para Todos’, pelo que vamos valorizar a colaboração com os clubes e as associações desportivas, e atribuir uma comparticipação, por cada atleta com menos de 15 anos.

“Vamos apoiar, também, os nossos idosos, com respostas sociais de cuidados continuados integrados e especializados e com o reforço do apoio domiciliário”, sublinha Pedro Calado, deixando, igualmente, outra garantia: “Quem se encontra em situação de fragilidade social, encontrará, na nossa autarquia, uma porta aberta e uma voz de acolhimento no combate ao grave problema do isolamento e do distanciamento social”.