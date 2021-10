Alterações na recolha de lixo no feriado de 1 de Novembro

No feriado de 1 de Novembro, que se assinala na próxima terça-feira, irão registar-se alterações nos serviços de recolha de resíduos nos municípios de de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana,, informa a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. em comunicado remetido à imprensa.

A saber:

Câmara de Lobos

A recolha de resíduos habitual à 2.ª feira (dia 1 de Novembro) manter-se-á, com excePção da recolha de resíduos indiferenciados realizada no centro do Curral das Freiras que será adiada para a 3.ª feira (dia 2 de Novembro).

Machico e Ribeira Brava

A recolha de resíduos habitual à 2ª feira (dia 1 de Novembro), terá início às 8h00.

Santana

A recolha de resíduos indiferenciados habitual à 2.ª feira (dia 1 de Novembro), será adiada para a 3.ª feira (dia 2 de Novembro);

A recolha de resíduos indiferenciados na parte baixa de Santana e no interior do Faial habitual à 3.ª feira (dia 2 de Novembro), será adiada para a 4.ª feira (dia 3 de Novembro).

Relativamente à recepção de resíduos, no feriado, a ARAM informa que o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) e a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET) estarão encerrados.

Quanto à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (ETRS), a recepção de resíduos realizar-se-á entre as 08h00 e as 15h30.