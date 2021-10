Mãe e filha encontradas mortas em casa no Funchal

Uma mulher na casa dos 60 anos e a filha, uma rapariga com cerca de 30 anos, foram ontem à noite encontradas mortas em casa, na zona do Amparo, no Funchal.

As circunstâncias em que ocorreram as mortes são desconhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades.

Segundo o DIÁRIO apurou, a vizinhança estranhou a ausência das mulheres e contactou a Polícia de Segurança Pública que se deslocou ao local para tomar conta da ocorrência.

Os bombeiros também foram chamados, deparando-se com as vítimas já cadáveres na habitação, não tendo conseguido fazer nada para salvar-lhes a vida.

A PSP aguardou depois a chegada do delegado de saúde que confirmou o óbito.