69 mil afectados por álcool, tabaco e obesidade na Madeira

Nos últimos anos tem vindo a aumentar o número de utentes inscritos nos centros de saúde com diagnósticos relacionados com álcool, tabaco e obseidade, que representam factores de risco para morbilidades. São 69 mil afectados. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Há também 4 mil doentes com psoríase seguidos pelo Serviço de Dermatologia do SESARAM. A entrevista ao dermatologista Tiago Esteves nas páginas 26 e 27.

A maior mancha gráfica vai para a PSP. Só 7 tiveram a carta cassada em 5 anos. Na Madeira, 1.148 condutores terão perdido pontos no sistema, indica a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária entre Junho de 2016 e Julho de 2021. Para ler tudo nas páginas 6 e 7.

Na política, pede-se eleições o quanto antes. Nas páginas 14 e 15, falamos de como PSD e CDS defendem que o país vá a votos no início de 2022. Já na 13 abordamos o silêncio quase total no PS após Cafôfo adiar Comissão Regional.

Nos espectáculos, a estrela norte-americana de jazz Samara Joy vem dar concerto em Novembro. Saiba onde na página 31.

Por fim, destaque para Carlos Pereira que salda dívidas do Marítimo. Rui Fontes diz-se preocupado com efeitos das decisões financeiras tomadas pelo seu antecessor. Conheça os pormenores nas páginas 18 e 20. E hoje vai para a estrada o Rally Madeira Legend, que vem evocar velhos tempos, na página 24.

