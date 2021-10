Porto Santo aposta na educação ambiental

No âmbito do PEAS - Programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade, foram promovidas, entre 15 e 22 de Outubro, as primeiras actividades deste ano lectivo.

Cerca de 50 alunos do 3º e 4º anos de escolaridade da EB1/PE e Creche do Porto Santo e da Escola de Nª Sª da Conceição - Externato assistiram ao documentário, intitulado 'O Nosso Planeta'.

Esta actividade retratou a biodiversidade do planeta: as aves marinhas com os seus rituais de pesca, os gnus que conseguem escapar aos cães selvagens do Serengeti e ainda os ursos polares que vêem o seu mundo gelado a ser ameaçado pelo impiedoso impacto das alterações climáticas.

No arranque do PEAS, os alunos foram despertados para os problemas ambientais do planeta e motivados para as próximas iniciativas que promoverão as suas boas práticas ambientais.