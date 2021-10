6.ª edição do Festival Internacional de Bandolins da Madeira termina hoje com Edu Miranda Trio

A 6.ª edição do Festival Internacional de Bandolins da Madeira termina este domingo, dia 24 de Outubro.

O evento, que arrancou na passada sexta-feira, dia 22 de Outubro, é já uma referência mundial dentro deste género devido ao leque de músicos de renome internacional que nele já actuaram.

Pelas 17 horas, decorrerá o 36º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira. Já pelas 21 horas, realiza-se o concerto internacional de Edu Miranda Trio.

O encontro entre a sonoridade acústica do bandolim de Edu Miranda, nome incontornável do chorinho brasileiro, com a guitarra de sete cordas de Tuniko Goulart e a bateria de Gustavo Gonçalves levará o público a viajar pelo mundo da improvisação.

Temas originais, chorinhos, sambas, baiões, forrós, maracatus e, até mesmo, fados ganham uma nova abordagem, num espectáculo que será marcado pela boa disposição, qualidade pela qual os elementos do trio são conhecidos.