Mano a Mano, Rita RedShoes e Just In Trio em concerto no ALM

O ciclo de concertos ‘Parlamento Musical’ chega ao fim com nomes consagrados do Jazz nacional, como Mano a Mano, Rita RedShoes e Just In Trio.

Na sexta-feira, dia 22 de Outubro, pelas 21h30, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe a banda Just In Trio.

O trio, formado por Marta Garrett (voz), pelo madeirense Bruno Santos (guitarra) e por Romeu Tristão (contrabaixo), traz à Madeira o baterista André Sousa Machado como convidado especial. Inspirados nos 'standards' do cancioneiro norte-americano, os músicos prometem uma noite com grandes momentos de Jazz.

No sábado, dia 23 de Outubro, também pelas 21h30, é a vez do Mano a Mano subirem ao palco do Parlamento, acompanhados de Rita Redshoes. Os Mano a Mano são o nome da banda formada pelos madeirenses André Santos e Bruno Santos, que exploram as sonoridades do Jazz com guitarras eléctricas, o rajão e a braguinha. Os irmãos são dois guitarristas reconhecidos no panorama do jazz nacional. A viver em Lisboa, os dois músicos aceitaram o desafio, do músico Miguel Pires, de regressarem à terra natal para um espectáculo de Jazz, juntamente com Rita Redshoes, a cantora e compositora que também tem uma carreira consolidada e reconhecida na música nacional, com vários álbuns editados.

O ‘Parlamento Musical’ é um ciclo concertos que pretendeu, em tempo de pandemia, continuar a divulgar a cultura musical, nos vários géneros.

No total, são 11 concertos, nem sempre com público, que chegaram e continuam a chegar ao conforto do lar dos madeirenses e porto-santenses através da RTP Madeira.

Os espectáculos do próximo fim-de-semana estão limitados a 100 lugares.

As reservas podem ser feitas pelo email [email protected], sendo válidas após a confirmação da organização, também por email.