Dois imóveis de luxo na Madeira comprados em criptomoedas

A Prometheus International comercializou as duas primeiras propriedades dos projectos costeiros 'Aurora' e 'Saudade' na ilha da Madeira, no valor total de 4,1 milhões de euros. As propriedades foram pagas em criptomoeda através da tecnologia 'blockchain'.

O CEO da Prometheus, Priyesh Patel, revelou esta quinta-feira, 21 de Outubro, que a empresa fechou o acordo em Agosto para vender duas casas de luxo, pagas com a criptomoeda Cardano.

A empresa desenvolveu novos protocolos que permitem a integração desta nova área de mercado nos seus requisitos internos 'Know Your Costumer' (conheça o seu cliente) para concluir a transacção em euros antes do registo e torná-la assim compatível com as leis europeias.

A compra dos imóveis também estará disponível como um NFT (Token Não-Fungível), permitindo que os futuros proprietários revendam as propriedades com apenas um clique, através da tecnologia 'Blockchain'. A equipa jurídica da Prometheus garantirá que as transferências e os registos de propriedade estejam em conformidade com toda a legislação aplicável, até que os governos adoptem a tecnologia nos seus processos.

A Prometheus centra actualmente a sua actividade na Região, definindo-se como uma empresa que tem como missão “garantir a construção de imóveis de luxo da mais elevada qualidade, integrando inovação, tecnologia inteligente e produtos de qualidade superior para criar os imóveis mais bonitos do planeta”.

O processo inclui a escolha dos locais, gestão do projecto de arquitectura, a construção, a integração de funcionalidades Smart Home até à entrega do produto final ao cliente – mobilado e pronto a ocupar. “O cliente entra na sua casa pela primeira vez como se estivesse a entrar num hotel de luxo”, explica o CEO da Prometheus, que só fabrica produtos que obedeçam a padrões muito elevados. A empresa chama à sua abordagem Architecture for a Life Worth Living, ou seja “Arquitetura para uma vida que vale a pena viver”.

A empresa tem actualmente cinco empreendimentos imobiliários de luxo na Madeira, estando outros em desenvolvimento, tendo criado mais de 50 empregos indirectos na Região.

Os projectos têm “um nível de execução e acabamento sem paralelo na região”, afirma o CEO da empresa. Os projectos 'Aurora e Interestelar', na Calheta, e o projecto 'Saudade', na Ponta do Sol, têm entrega prevista para 2022, num valor total superior a 15 milhões de euros. A empresa destaca que é "a primeira e mais cara aquisição de um imóvel de luxo em Portugal desde a revolução blockchain".

A Prometheus tem vários compradores interessados e duas das vivendas foram já vendidas antes da conclusão. Dois outros projectos na Calheta, 'Valhalla', estão em fase de desenvolvimento, juntamente com o 'Royal Blockhouse' definido para implantação em Portugal.

Blockchain

A Prometheus está a desenvolver um projecto pioneiro chamado 'The Royal Blockhouse', em conjunto com alguns dos maiores influenciadores europeus no ramo, conjugando dois aspectos da revolução 'blockchain': as infraestruturas NFT e Blockchain, sendo esta a primeira do género no mundo imobiliário.

O Royal Blockhouse consiste num conjunto de vivendas internacionais de luxo, projectadas por arquitectos da Prometheus, escandinavos e portugueses. Estarão disponíveis em locais idílicos em todo o mundo dentro de um mês, estabelecendo um novo padrão dentro do espaço de desenvolvimento imobiliário internacional para imóveis de luxo.

As moradias serão totalmente geridas na blockchain, desde as funcionalidades smart home, o licenciamento, direitos de propriedade, aluguer, taxas, tecnologia, acessos, pagamentos, condomínio, entre outros.