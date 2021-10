Sócios maritimistas não têm dúvidas sobre em quem votar

José Vieira de 77 anos, maritimista há mais de 40, diz não ter dúvidas sobre o seu voto, tendo como prioridade o “engrandecimento do Marítimo”.

O sócio número 611 pensa “que os sócios vão decidir bem” o futuro do clube.

Para outro sócio, Mauro Aguiar, “é de louvar que hajam tantos maritimistas à espera para votar”. A grande adesão é para si um sinal de que “há muita gente com interesse no futuro do clube”.

Sócio há 10 anos e adepto “desde pequenino”, Mauro Aguiar destaca que é tempo de “olhar para o produto regional”.

"Louvo o trabalho que foi feito mas agora há que pensar mais nos resultados desportivos e também no jogar madeirense, que tem sido um pouco renegado", disse.

André Marques, sócio dos verde-rubro há oito anos vinca que estas eleições marcam um momento importante “que vem mudar o rumo” do clube.

Espera um resultado final “equilibrado”.

"Não tenho dúvidas nenhumas, tem de haver mudança porque 24 anos é muito tempo. Lourenço Silva, sócio há 13 ano" afirmou.