Carro embateu contra parede e fez três feridos ligeiros em Santa Cruz

Uma acidente de viação, ocorrido esta noite, provocou três feridos ligeiros em Santa Cruz.

O sinistro deu-se por volta da meia-noite com o veículo a embater contra a parede de uma casa, na Rua Velha da Terça. No carro seguia um casal e uma criança, sendo que nenhum deles sofreu ferimentos graves. Todos foram socorridos no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que enviaram três ambulâncias para o sítio onde se deu o acidente, e encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.