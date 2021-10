"Hoje é um dia de grande alegria para o o Marítimo. Acho que o Marítimo renasceu, o Marítimo está vivo e é isso que nós queríamos todos", afirmou Rui Fontes, em declarações aos jornalistas. O recém-eleito presidente do CS Marítimo para o quadriénio 2021/2025 que elegeu uma indumentária especial para este dia: uma camisola de 1997.

"Esta camisola tem 24 anos e foi aquela que eu vesti no último jogo em que disse adeus ao Marítimo nessa altura. Achei que hoje seria um dia importante e histórico para o Marítimo e decidi trazê-la de novo aqui vestida (...) para comemorar-mos esta grande vitória dos adeptos do Marítimo".

Em relação aos números (65% contra 35% obtidos pela lista adversária, ) confessa que "não estava à espera", embora sentisse que "havia uma grande unanimidade" em torno da sua candidatura, disse Rui Fontes que espera agora unir o clube.

Avança também que "muita coisa vai mudar" e que há "uma caminhada muito difícil pela frente", para inverter a actual situação em que o clube se encontra.

Rui Fontes, de 68 anos, venceu hoje as eleições para a presidência do Marítimo, cargo que ocupou entre 1988 e 1997, tendo sido sucedido na presidência do clube precisamente por Carlos Pereira, que dirigiu o emblema madeirense nos últimos 24 anos.

Sob a sua alçada, o clube insular atingiu pela primeira vez na sua história as competições europeias, na época 1993/94, tendo sido na altura eliminado pela Antuérpia, na Taça UEFA, e marcou presença pela primeira vez na final de Taça de Portugal em 1995, fase em que foi derrotado pelo Sporting (2-0).

As eleições que decorreram no Estádio do Marítimo contabilizaram uma grande afluência da massa associativa, com cerca de 1.891 votantes, num dia histórico para o clube madeirense, que não tinha duas listas a concorrer aos órgãos sociais há 40 anos.