UMa realiza 16.ª edição do Seminário Internacional de Educação Física, Lazer e Saúde

A Universidade da Madeira (UMa) realiza, de 11 a 13 de Novembro, a 16.ª edição do Seminário Internacional de Educação Física, Lazer e Saúde (XVI SIEFLAS).

Esta edição, sob o tema 'Compreender, Intervir, Transformar', vai decorrer em formato online e é organizada em parceria com a Universidade do Minho, Universidade dos Açores, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Universidade Pontifícia Católica do Paraná.

O programa do seminário inclui quatro conferências, três mesas-redondas e quatro sessões de comunicações orais, cada uma delas desenvolvida em diversas salas em simultâneo.

A conferência de abertura, intitulada 'Mens Sana in Corpore Sano: a mentira do desporto de rendimento?', será proferida por Sidónio Serpa, da Universidade Lusófona. No segundo dia do Seminário, António Rosado, da Universidade de Lisboa, irá abordar o 'Bullying em Desporto - Investigação e intervenção', e Rui Garcia, da Universidade do Porto, irá incidir a sua intervenção no tema 'Contra a Inclusão! Uma perspectiva a partir do conceito de Diversidade Humana'. A conferência de encerramento estará a cargo de Beatriz Pereira, da Universidade do Minho, que irá falar sobre 'Bullying e ciberbullying'.

As mesas-redondas serão dedicadas aos temas 'Olhares sobre a saúde da criança', 'Desporto, Lazer e Turismo' e 'Innovative strategies for education and health during COVID-19 times: main findings from China, Spain and Portugal', e moderadas, respectivamente, por Graça Carvalho, da Universidade do Minho; João Prudente, da Universidade da Madeira; e Rui Mendes, do Instituto Politécnico de Coimbra.

O espectro temático das cerca de 70 comunicações orais é amplo, estando divididas em oito grandes áreas: Actividade Física e Saúde, Educação Física e Desporto em Crianças e Jovens, Formação de Professores, Jogo e Desenvolvimento das Crianças, Multiculturalidade e Crianças com Necessidades Especiais, Violências e Bullying, Turismo Desportivo e Lazer e, finalmente, Educação e Promoção da Saúde.

As inscrições são online e irão decorrer até dia 7 de Novembro. No entanto, até 24 de Outubro, o valor de inscrição é mais baixo. Todas as informações sobre o seminário podem ser acedidas a partir do site do evento (https://sieflas2021.web.uma.pt) e através do e-mail [email protected]