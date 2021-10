Estão abertas as inscrições para a 11.ª edição do 'Madeira Curtas'

A 11.ª edição do concurso de curtas-metragens 'Madeira Curtas' foi apresentada esta manhã numa cerimónia que decorreu no Museu de Electricidade -Casa da Luz.

Desta vez sob o tema global 'Ciência e Transparência para um Mundo Melhor', o concurso organizado pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e operacionalizado pela Direcção Regional de Educação, através Programa EDUCAmedia (Divisão de Tecnologias e Ambientes Inovadores e Aprendizagem).

A apresentação da 11.ª edição do concurso serviu também para mostrar as duas curtas premiadas na 10.ª edição: 'El Guardian de la guardia' (internacional) e 'Humans' (nacional). Para esta edição foram recebidas cerca de 1.100 curtas-metragens de 80 países, num total de 60 horas de vídeo. Brasil, Estados Unidos da América e Irão, foram os países, além de Portugal, que se destacaram, cada um com mais de 100 participações.

Presente nesta cerimónia, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, recordou a evolução que o concurso tem tido, exemplificando com a participação das escolas regionais: em 2019 foram 23 as participações das escolas da Região e não houve qualquer concorrente nacional. Já em 2020, "duplicamos o número de participações regionais, tivemos 25 participações nacionais e 1.100 participações internacionais". O governante refere que estes números reflectem o contexto que se viveu em 2020 e a importância que a tecnologia teve nesse mesmo período "em que tudo funcionou mais à distância e com base tecnológica" e "demonstra também a capacidade que está instalada na Região para poder também educar pelos media e, dessa forma, dar um contributo significativo" na área.

Sobre o tema escolhido para a 11.ª edição do concurso, Jorge Carvalho sublinhou a importância que a ciência tem tido neste contexto pandémico em que o mundo vive desde o princípio de 2020 e acrescentou que, neste âmbito, "a relevância da transparência e rigor na transformação nunca foi tão importante para a segurança da comunidade". Assim, o tema que está definido para esta 11.ª edição é "extremamente pertinente e actual " e sintetiza o que foi o percurso destes dois anos. "Temos a convicção que é por esta via que é pelas boas práticas, pela vivência de uma forma positiva dos conteúdos e ferramentas que são disponibilizadas aos nossos alunos e escolas, que conseguimos construir uma sociedade mais capaz e mais competente naquilo que se pretende em termos do seu desempenho, mas sobretudo, evitando que a utilização destes meios possa ocorrer de forma menos apropriada", disse ainda o governante.

Acima de tudo, Jorge Carvalho acredita que com o 'Madeira Curtas' estão a dar "mais um contributo para a formação dos nossos jovens, mais um contributo para que a sociedade se torne mais capaz e mais exigente e, dessa forma, possa ter desempenhos mais capazes", fazendo ainda referência à capacidade que os profissionais da SRE tiveram, durante a pandemia, de suspender o ensino presencial e utilizar o conhecimento, tecnologia e ferramentas para manter o contacto com os alunos e "manter um quotidiano normal dentro da anormalidade que se verificou".

Para a edição que foi hoje apresentada, as inscrições já estão abertas e vão decorrer até 3 de Abril de 2022, sendo que o envio de trabalhos deverá realizar-se até ao dia 1 de Maio de 2022. Os premiados serão conhecidos no âmbito do Festival de Audiovisual e Cinema Escolar (FACE), cuja próxima edição está prevista para Junho de 2022.

Recorde-se que as curtas-metragens terão de ser entregues em formato digital, através de serviços de armazenamento/partilha de ficheiros online, sendo que cada trabalho deverá ter a duração máxima de 3 minutos (incluindo os créditos). Tal como no ano passado, haverá sete categorias a concurso: imagem, som, representação, guarda-roupa e adereços, curta-metragem de animação, curta-metragem escolar e curta-metragem, sendo que voltará a ser atribuído o prémio 'Escolha do Público' à curta finalista com maior número de votos atribuídos através de uma votação online.

O regulamento, formulário de inscrição e outras informações sobre a 11.ª edição do 'Madeira Curtas', estão disponíveis para consulta no portal do EDUCAmedia através deste link .