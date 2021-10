Secretário de Turismo presente na 3.ª edição do ‘Madeira Flower Collection’

A 3.ª edição do ‘Madeira Flower Collection’ começou esta tarde na Quinta Magnólia, com os primeiros oito criadores de moda/marcas. O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve presente no evento da AJEM - Associação de Jovens Empresários Madeirenses, que integra a Festa da Flor e que tem o apoio do Governo Regional.

A iniciativa, que promove o setor da moda regional, conferindo um toque de contemporaneidade e 'glamour' ao cartaz turístico único, continua amanhã com outros oito criadores de moda/marcas, que, inspirados pela envolvência única das flores, foram convidados a apresentar propostas inovadoras.

Do alinhamento deste sábado fizeram parte Francisca Inácio, João Pedro, Valentina, Maria Clara, Hugo Santos, Diogo Monteiro, Sara Gomes e Henrique Teixeira.

Para domingo, será a vez das Malonas, Void, Koya, Lúcia Gonçalves, Tiago Gonçalves, Sandra Vieira, André Pereira e Cristina Baptista.

A edição deste ano do ‘Madeira Flower Collection’ constitui uma oportunidade para marcas e aos criadores de aparecerem e de voltarem ao ativo e igualmente para todas as empresas que trabalham no evento, como os responsáveis pela luz, som, agências, maquilhagem, cabelos, vídeo, DJ entre outros.