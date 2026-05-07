Machico Island Ultra Trail?

Não é de Machico, o nome do evento é Madeira Island Ultra Trail, mas também não é da Madeira. Acontece na ilha da Madeira. O MIUT® é de quem o construiu, de quem o vive e de um território que ainda está a aprender a valorizá-lo.

O MIUT® é hoje muito mais do que um evento regional ou nacional. É uma referência internacional a vários níveis, desde o nível da organização até à dureza de trilhos que percorrem as mais belas paisagens do mundo.

Se é para lhe dar um dono, então que seja sempre o Clube de Montanha do Funchal. Em particular aqueles que desde 2004, se lançaram ao desafio de menos de 24h para atravessar a ilha e que desde 2008, tornam possível que outros se lancem nessa aventura. Os mesmos que fugiram à comercialização de uma prova desportiva, para manter o foco na qualidade e na essência de uma verdadeira comunidade de voluntários em torno de uma organização cujo foco é sempre o atleta.

Conheço-os pelo nome, foram e continuam a ser uma referência para mim pela capacidade de trabalho, humildade e conhecimento. Mas também pela disponibilidade e pela partilha.

Desde já, o meu obrigado a eles que, de uma brincadeira fizeram uma referência no trail running, e que ao longo de 17 edições, cativaram tantos para a modalidade.

2026 foi o ano da afirmação definitiva do MIUT® como o maior evento desportivo da Região Autónoma da Madeira. Sinto-o porque finalmente vejo todas as entidades políticas a querem envolver-se e até “puxarem” para si parte do evento. Finalmente percebe-se que esta é uma das maiores oportunidades de promoção da nossa ilha enquanto destino turístico ativo de natureza.

Machico estará sempre disponível para fazer parte, nunca para condicionar, mas sempre para ajudar.

O envolvimento do todo regional só peca por tardio, irá seguramente permitir mais e melhores meios para a organização. Mas mais do que apoiar apenas o evento, porque não o tornar mais fácil? O desafio que lanço é a que todas as entidades mantenham os trilhos transitáveis ao longo de todo o ano. Pode não ser uma prioridade para o dia-a-dia das populações, mas será para a afirmação do destino de excelência que a Madeira quer ser em termos de turismo e naquilo que melhor nos distingue de tantos outros destinos.

Por Machico, além de apoiarmos diretamente o MIUT®, vamos continuar a afirmar a marca MMTC (Machico Madeira Trail Capital), mantendo os nossos mais de 120 km de trilhos sinalizados, por forma a que todos os dias tenhamos gente a percorrê-los e que chegando a meados de abril estejam “em forma” para continuar a receber os milhares de atletas que fazem de Machico a sua casa.

O MIUT® não precisa de mais donos, precisa de mais compromisso. E esse começa no terreno, trilho a trilho, todos os dias do ano.