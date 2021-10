Orquestra de Bandolins da Madeira realiza concerto na Assembleia

A Orquestra de Bandolins da Madeira prossegue a sua temporada 2021/2022, com a realização de um novo concerto, no dia 20 de Outubro, às 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira,

O programa musical será composto por valsas e polkas clássicas.

Os bilhetes têm o custo de 10 euros e podem ser adquiridos junto da Orquestra de Bandolins da Madeira e no dia do concerto, a partir das 10 horas.

O espectáculo está inserido nas celebrações da Festa da Flor e do Vinho.