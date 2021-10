Momento de tensão na tribuna do Marítimo

Sócio exige o seu direito de voto que lhe é negado por alegadamente não ter as quotas em dia.

O presidente da comissão eleitoral, Sílvio Sousa, foi chamado a intervir.

Ao que tudo indica o sócio acabou por regularizar as suas quotas e conseguiu votar.

Refira-se que se quiser votar e tiver as quotas em dia, os sócios maritimistas poderão renová-las até às 17h00 de hoje, podendo assim exercer o seu direito ao voto.

Contudo saiba que se renovar as quotas entre as 9h00 e as 12h00 só poderá votar a partir das 13 horas e se renovar das 13h00 às 17h00 só conseguirá votar a partir das 18 horas.

As urnas encerram às 21 horas.